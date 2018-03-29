LeBron: "Durant bana iki kez faul yaptı"

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant'in geçtiğimiz geceki Noel maçının son bölümünde kendisine iki kez faul yaptığını söyledi.
Durant'in Cavs 95-92 gerideyken kendisinin şutunu blokladığı ve topun dışarı gittiği pozisyon için "Bana iki kez faul yaptı" diyen LeBron, "Ama ne yapabilirsiniz ki?" diyerek sitemini sürdürdü. Hakem Derrick Stafford, başta pozisyonun Cavs'e ait olduğunu söylese de, tekrarı izlendikten sonra top Warriors'ın olmuştu.
Maç sonrası Durant, müdahalesinin tamamen "temiz" olduğunu söyledi ve Twitter'da kendisine faul düdüğü çalınması gerektiğini söyleyenlere de şu yanıtı verdi: "Bana temiz geldi. Büyük ihtimalle Twitter'da bunun faul olmadığını tartışanlar, '24 Hour Fitness'da aynı konuyu tartışan adamlar. Onlar da zamanıda aynı duruma düşmüşler, ama Noel gününde Oracle Arena'da değil. Biliyorlar yani. Eğer 24 Hour Fitness'ta önümüzdeki hafta o düdüğü onlara çalarlarsa, faul çalındığı için sinirlenecekler. Bunu Twitter'da tutun yani."
Durant ve LeBron arasındaki temas, Cavs'in maçın bitmesine 1:10 kala topu kaybetmesine sebep olmuştu. Durant, LeBron'u savunurken kalçasına çarpmıştı ve LeBron bu sebepten ötürü topu kaybetmişti.
KD, bununla ilgili "Adam çok büyük. Onun için çok büyük. O faul falan değil."
derken, LeBron ise "Sol taraftayken ben kaybettim. Biraz bana çarptı ama topu ben kaybettim."
dedi.
LeBron, Durant'in savunmasını genel olarak şöyle övdü: "Maç başına en çok blok koyan oyunculardan biri kendisi, bu gece de beş tane bloğu vardı. Bire bir mücadeleler dışında çember koruma olayında da harika iş çıkarıyor. Yardımcı koç Mike Brown sayesinde harika bir savunma mentaliteleri var. Hepsini biliyorum."
"EN İYİ EŞLEŞMELERİMDEN BİRİ"
Ayrıca Durant'in kendisinin en zor eşleşmelerinden biri olup olmadığı sorulunca da şu yanıtı verdi: "En iyilerinden biri. Kawhi Leonard var. Russell Westbrook var. James Harden var. Uzun bir liste var. Ama aynı pozisyonda Kawhi ben ve o, karşılıklı iyi iş başarıyoruz."
Durant, dün geceki galibiyetle LeBron'a karşı Warriors formasıyla oynadığı 8 maçın 6'sını kazanmış oldu. OKC forması giyerken bu seri 4-17 şeklindeydi.
İşte KD ve LeBron'un o pozisyonu: