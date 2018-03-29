LeBron: "Durant bana iki kez faul yaptı"

"EN İYİ EŞLEŞMELERİMDEN BİRİ"

İLGİLİ VİDEO

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant'in geçtiğimiz geceki Noel maçının son bölümünde kendisine iki kez faul yaptığını söyledi.Durant'in Cavs 95-92 gerideyken kendisinin şutunu blokladığı ve topun dışarı gittiği pozisyon için "Bana iki kez faul yaptı" diyen LeBron, "Ama ne yapabilirsiniz ki?" diyerek sitemini sürdürdü. Hakem Derrick Stafford, başta pozisyonun Cavs'e ait olduğunu söylese de, tekrarı izlendikten sonra top Warriors'ın olmuştu.Maç sonrası Durant, müdahalesinin tamamen "temiz" olduğunu söyledi ve Twitter'da kendisine faul düdüğü çalınması gerektiğini söyleyenlere de şu yanıtı verdi:Durant ve LeBron arasındaki temas, Cavs'in maçın bitmesine 1:10 kala topu kaybetmesine sebep olmuştu. Durant, LeBron'u savunurken kalçasına çarpmıştı ve LeBron bu sebepten ötürü topu kaybetmişti.KD, bununla ilgiliderken, LeBron isededi.LeBron, Durant'in savunmasını genel olarak şöyle övdü:Ayrıca Durant'in kendisinin en zor eşleşmelerinden biri olup olmadığı sorulunca da şu yanıtı verdi:Durant, dün geceki galibiyetle LeBron'a karşı Warriors formasıyla oynadığı 8 maçın 6'sını kazanmış oldu. OKC forması giyerken bu seri 4-17 şeklindeydi.İşte KD ve LeBron'un o pozisyonu: