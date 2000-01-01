LeBron: "Dudley, kendi rolünde yıldız bir adam"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı Jared Dudley'nin kendi rolünde bir yıldız olduğunu söyledi.



35 yaşındaki veteran oyuncu Dudley, Lakers'ta maç başına 3.7 dakika oynadığı sezonda 0.5 sayı, 1.0 ribaund ve 0.2 asist ortalamalarına sahip. Dudley şimdiye kadar sezonda sadece tek bir atış (üç sayılık atış) denemiş ve isabet bulmuştu.



Çok fazla oyun süresi görmemesine rağmen, Dudley takımına başka şekillerde katkıda bulunuyor ve kendisine verilen görevi üstlenmeye her zaman hazır. James'e göre bu, Lakers için oldukça önemli:



"O rolünde yıldız olan bazı hakiki profesyonellerle oynama şansı bulmuştum ve Dudz da o adamlardan biri. Hem sahada, hem de saha dışında, takımın ihtiyacı ne olursa olsun her şeyi yapmaya hazır. Bu, şampiyonluk kovalayan bir takım için resmen altın değerinde bir şeydir ve Dudz da son birkaç yıldır bizim için bu rolü üstlenmiş bir adamdı."



