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LeBron, Davis'in yokluğu için: "Dört hafta sonrasını düşünemem"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Anthony Davis'in dört hafta boyunca kadro dışı kalması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Anthony Davis'in dört hafta boyunca kadro dışı kalması hakkında konuştu.

Aşil sakatlığı nedeniyle dört hafta boyunca oynamayacak olan Davis'in yokluğuyla ilgili, LeBron şunları belirtti:

"Doğrusu o kadar düşünmedim bile. Her şeye sırayla bakıyorum. İki günde bir oynadığımız için, dört hafta sonrasını düşünme fırsatım olmuyor. Bu ne kendim ne de takımımız için uygun olurdu. Odağımı bozmamam lazım. Miami ile oynayacağımız Cumartesi günkü maç için çoktan hazırlanmaya başladım bile. Önümüze bakmamız gerek."

Lakers şu anda 22-8'lik derecesiyle, Batı'da ikinci sırada yer alıyor.


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