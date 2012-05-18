LeBron: "Davis, bazı eski takım arkadaşlarımın yapamadıklarını yapıyor"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takımının Portland Trail Blazers'a karşı 111-88'lik galibiyetinin ardından, takım arkadaşı Anthony Davis'in yanı sıra birlikte oynadığı diğer bazı süperstarları da övdü.



Davis, Lakers galibiyetinde 31 sayı, 11 ribaund ve 3 asist ile oynamıştı. James, maç sonrası röportajında şunları söyledi:



"Hücumumuzu AD üzerinden yürüttüğümüzde, bu benim ve ekibimiz için bir lüks."



James ayrıca birlikte oynadığı diğer bazı süperstarları da hatırladı:



"AD, ligdeki tek boynuzlu atlardan biri. Başka harika takım arkadaşlarımın yapamayacağı şeyler yapıyor. Aynı anlamda, Dwyane Wade ile de oynamıştım. O da AD'nin yapamadığı bazı şeyleri yapabiliyordu. Ayrıca Kyrie Irving ile de oynamıştım ve o da Dwyane Wade ve AD'nin yapamayacağı bazı şeyleri yapabiliyordu. Bazı harika oyuncularla oynama lüksüne sahiptim ve bu yalnızca üç tanesi."



"LeBRON, TOPARLANMAMA İZN VERDİ"



Davis, 1. maçtaki vasat performansından sonra, 2. maçta vites yükseltmesi gerektiğini bildiğinden bahsetti:



"1. maçtan sonra gerçekten kendimi kötü hissediyordum. Göstermem gereken seviyede performans sergilediğimi düşünmüyordum. LeBron da toparlanmama izin verdi ve benimle konuşarak sıkıntı olmadığını söyledi. İlişkimiz tüm sezon boyunca harikaydı. Bu sezon ona biraz eğildim, onun gibi bir adamla ve bunun gibi bir takımla oynamanın püf noktalarını bulmaya çalıştım. O da hep yanımda oldu ve beni destekleyerek, tüm bu süreç boyunca bana yol gösterdi."



Dün geceki galibiyet, Lakers'ın uzun zamandır beklediği galibiyetlerden sadece biriydi. Lakers'ın en son bir playoff maçı kazanmasından bu yana, sekiz yıldan fazla bir süre geçmişti (18 Mayıs 2012 - 3.016 gün).



