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LeBron'dan Westbrook'a, "Lakers'a hoşgeldin" mesajı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Russell Westbrook'un Lakers'a takası sonrası Instagram hesabında bir hoşgeldin mesajı yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Russell Westbrook'un Lakers'a takası sonrası Instagram hesabında bir hoşgeldin mesajı yayınladı.

Dün gece Lakers, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope ve NBA Draftı'ndaki 22. seçim karşılığında, Washington Wizards'tan Westbrook'u almak üzere anlaşmaya varmıştı.

Haberin ardından LeBron, Instagram hesabında bu gelişmeyle ilgili şu paylaşımı yaptı:

 
 
 
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32 yaşındaki Russ, Washington'daki tek sezonunda 22.2 sayı, 11.5 ribaund ve 11.7 asist ortalamaları tutturmuştu.


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