View this post on Instagram A post shared by LeBron James (@kingjames)





Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Russell Westbrook'un Lakers'a takası sonrası Instagram hesabında bir hoşgeldin mesajı yayınladı.Dün gece Lakers, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope ve NBA Draftı'ndaki 22. seçim karşılığında, Washington Wizards'tan Westbrook'u almak üzere anlaşmaya varmıştı.Haberin ardından LeBron, Instagram hesabında bu gelişmeyle ilgili şu paylaşımı yaptı:32 yaşındaki Russ, Washington'daki tek sezonunda 22.2 sayı, 11.5 ribaund ve 11.7 asist ortalamaları tutturmuştu.