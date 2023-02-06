Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, eski takım arkadaşı Kyrie Irving'in Dallas Mavericks'e takasının ardından imalı bir tweet paylaştı.



Irving'in Brooklyn Nets'ten takas talebinden hangi takıma gideceği ile ilgili tüm söylentiler, geçtiğimiz gece Dallas'a gideceği haberinin ortaya çıkmasıyla aniden sona erdi.



Irving'in takas haberi çıktıktan kısa bir süre sonra James, "Belki de sebebi benimdir." şeklinde bu duruma atıfta bulunduğu düşünülen bir tweet paylaştı.



Sezon boyunca Lakers'ta iyileştirmeler istediğini ima etmiş olan James'in, Los Angeles'ta Irving ile yeniden bir araya gelme arzusu hakkında birçok kez konuşulmuştu. Geçtğimiz Cumartesi günü, Irving'in "Lakers'a yardımcı olabilecek türden bir oyuncu" olup olmadığı sorulduğunda, Lakers yıldızı "E bi' zahmet." şeklinde bir yanıt vermişti.





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