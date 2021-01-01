LeBron'dan Curry'ye büyük övgüler: "Kariyeri boyunca olağanüstüydü!"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Golden State Warriors Steph Curry'nin yakında Hall of Fame oyuncusu Ray Allen'ın üç sayı rekorunu kıracak olması hakkında konuştu.



LeBron, Curry'nin sonunda NBA'in üç sayılık listesinin zirvesindeki yerini almaya hazırlandığı süreçte, kendisiyle ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu:



"Öncelikle, evvelsi gece oynadıklarında onun cidden 16 üçlük atıp atamayacağını merak ederek izliyorduk. Bu da onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor. NBA tarihinde bir maçta 16 üçlük sokabilecek bir adam varsa, o da Steph Curry'dir.



Ciddi ciddi oturmuş kafamda hesap yapıyordum, '16 mı? Birkaç kez 12 üçlük sokmuştu. 16 atacak biri varsa, odur.' diyordum."



"RAY DE MUTLU OLACAKTIR"



LeBron ayrıca, Warriors yıldızı rekoru kıracağı zaman kendisini tebrik edecekler arasında olacağını da sözlerine ekledi:



"Ayrıca, aklıma burada (OKC'de) attığı o şut da geliyor. Eni konu yarı sahadan şutu kaldırıp isabet bulmuştu. Ve tabii ki bizim de harika kapışmalarımız olmuştu. Bize karşı pek çok önemli şut sokmuştu. Açıkçası, kendisi tüm kariyeri boyunca olağanüstüydü.



Daha da önemlisi, bir insan olarak da çok iyi biri. Keşke onu şahsen tebrik etmek için yanında olabilseydim. Lakin bunu her türlü yapacağım.



Ray'i şahsen tanırım ve eğer rekorunu kıracak kişi Steph olacaksa, kendisinin bundan ötürü kesinlikle mutlu olacağına eminim. Harika bir başarı."



