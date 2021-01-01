LeBron: "Daha çok dinlenmeye ihtiyacım falan yok"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon "biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğuna" dair tartışmaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.



James, dinlenmeye ihtiyacı olmadığını ve Lakers'ın mümkün olduğunca çok maç kazanmasına yardımcı olmak için çok çalıştığını açıkladı:



"Bence 'LeBron'un daha çok dinlenmeye ihtiyacı var' anlatısı, gereğinden fazlaca konuşulur hale geldi. Ben bunun hakkında hiç konuşmadım, konuşmam da, çünkü buna inanmıyorum. Öyle bakarsak, hepimizin daha fazla dinlenmeye ihtiyacı var. Bu sezon, önceki sezon sonrası daha hızlı bir geri dönüş yaptık ve hepimiz daha fazla dinlenebilmeyi isterdik. Ama ben işe koyulmak ve takım arkadaşlarımın yanında olmak için buradayım.



Ve eğer sakatsam veya iyi hissetmiyorsam, o duruma o zaman bakabiliriz, ama etrafımda bana tavsiyeler veren birçok dürüst insan var ve takım arkadaşlarımın yanında olabilmem, her şeyden daha önemli."



James bu sezon tüm Lakers maçlarında forma giymiş ve 25.6 sayı, 8.2 ribaund ve 7.9 asist ortalamalarına sahip.



Lakers ise sezonda 22-10'a geriledi ve şu anda üç maçlık bir mağlubiyet serisinin içinde.



