LeBron da aşılandı!: "Başta şüpheyle yaklaştım, ama oldum!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, başlangıçta şüpheci hissettikten sonra KOVID-19'a karşı aşılandığını açıkladı.



Lakers'ın medya gününde konuşan LeBron, aşı ile ilgili görüşünü şu şekilde aktardı:



"Yalnızca kendim hakkında konuşabilirim. Bana göre herkes, kendisi ve ailesi için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapma konusunda özgür. Bu konuya başlangıçta şüpheyle yaklaşıyordum, ancak biraz araştırma yaptıktan sonra yalnızca kendim için değil, arkadaşlarım için de en iyisinin bu olduğunu düşündüm ve aşı olmaya karar verdim.



Beni tanırsınız, neyle ilgili konuşursam konuşayım, başkalarının ne yapması gerektiği hakkında asla konuşmam. Kendim ve ailem adına konuşurum."



"BAŞKASININ TERCİHİNE KARIŞAMAM"



LeBron, açıklamalarını şu şekilde devam ettirdi:



"Bu konu, bireysel bir konu. Siyasi bir durumdan, ırkçılıktan veya polis vahşetinden bahsetmiyoruz. İnsanların vücutları ve sağlık durumları hakkında konuşuyoruz. Başka insanların vücutları ve geçim kaynakları için ne yapmaları gerektiğine, şahsen karışamam. Kendiniz ve aileniz için en iyisi neyse, onu yapmalısınız.



Ben, kendim ve ailem için ne yaptığımı biliyorum. Bazı arkadaşlarımın da aileleri için neler yaptığını biliyorum. Ancak başkalarının yapmak istedikleri şeyler adına konuşursak, bu benim işim değil."



