Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kendisi ve Stephen Curry'nin Paris Olimpiyatları'ndan sonra tekrar bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda "hiçbir fikri olmadığını" söyledi.



Bu hafta Golden State Warriors'a karşı iki hazırlık maçına çıkacak olan Lakers'ın yıldız oyuncusu James, Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli takımı için Curry ile birlikte oynama deneyiminden bahsetti.



James, Curry ile aynı takımda olmanın "tam hayallerindeki gibi" olduğunu söylerken, ikisinin bir noktada tekrar aynı formayı giyme olasılığı sorulduğunda ise, "Hiçbir fikrim yok" yanıtını verdi.



"Sonunda kendisiyle kazanmak zorunda olduğumuz bir atmosferde aynı takımda oynayabildiğim için çok heyecanlıydım. Olimpiyatların bir parçası olmak tam da buydu.



Steph ile birlikte o takımın bir parçası olmak, tam da hayalini kurduğum ve istediğim şekilde gerçekleşmişti. Harika anlar yaşadık. Basketbol kariyerimle alakalı olarak hayatımın sonuna dek kesinlikle unutmayacağım bir şeydi."



Paris Olimpiyatları'na kadar NBA All-Star maçları dışında hiç takım arkadaşı olmamış olan James ve Curry ikilisi, ABD Milli takımı ile turnuva boyunca 6-0'lık namağlup bir seri yakalayarak, ekibe üst üste beşinci altın madalyasını kazandırmıtı.



