LeBron: "Cedi, çoğu NBA oyuncusundan daha gelişmişti"

"CEDİ, ÇOĞU NBA OYUNCUSUNDAN DAHA GELİŞMİŞ"

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LeBron James, dün gece oynanan Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks karşılaşmasında ilk kez karşı karşıya geldiği Luka Doncic'in, erken yaşta NBA'de ismini duyurmaya başlamasının şaşırtıcı olmadığını ve Avrupalı oyuncuların NBA'dekilerden daha hızlı geliştiğini söyledi.LeBron aynı zamanda konuyu desteklemek adına, eski takım arkadaşı ve milli oyuncumuz Cedi Osman'ı da örnek vermeden geçmedi.LeBron'un açıklamaları şu şekildeydi:LeBron, geçtiğimiz yaz döneminde Kawhi Leonard ve Kevin Durant gibi NBA süperstarlarıyla yaptığı özel antrenmana Cedi'yi de çağırmıştı.