LeBron: "Büyük başın derdi, büyük olur demişler!"

Los Angeles Lakers ile dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra LeBron James, kendisine göre, onu ölçmek için yeni kriterler oluşturan eleştirmenlerine Instagram'da yanıt verdi.



LeBron, paylaşımının altına şu açıklamayı yazdı:



"Şimdi ne diyecekler? Oyunun tarihinde hiç kimseye sunulmamış başka bir kriter ortaya çıkaracaklarını biliyorum. Ama o kriteri de getirin lütfen! Büyük başın derdi büyük olur demişler. Haydi bakalım! #Akron'lu çocuk, #intikam sezonu tamamlandı."



James, Finaller MVP'si ödülünü kazandıktan sonra da "saygımı istiyorum" açıklamasını yapmıştı.



