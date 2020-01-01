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LeBron: "Büyük başın derdi, büyük olur demişler!"

Los Angeles Lakers ile dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra LeBron James, kendisine göre, onu ölçmek için yeni kriterler oluşturan eleştirmenlerine Instagram'da yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers ile dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra LeBron James, kendisine göre, onu ölçmek için yeni kriterler oluşturan eleştirmenlerine Instagram'da yanıt verdi.

LeBron, paylaşımının altına şu açıklamayı yazdı:

"Şimdi ne diyecekler? Oyunun tarihinde hiç kimseye sunulmamış başka bir kriter ortaya çıkaracaklarını biliyorum. Ama o kriteri de getirin lütfen! Büyük başın derdi büyük olur demişler. Haydi bakalım! #Akron'lu çocuk, #intikam sezonu tamamlandı."

James, Finaller MVP'si ödülünü kazandıktan sonra da "saygımı istiyorum" açıklamasını yapmıştı.


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