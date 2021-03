LeBron: "Bulunduğumuz noktadan memnunum ama mutlu değilim"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın sezondaki durumuna dair genel bir değerlendirme yaptı.



LeBron ve Lakers, Cuma günü Indiana Pacers karşılaşmasıyla normal sezona devam edecek. James, takımın oldukça iyi durumda olduğunu ancak daha iyi olabileceğini söyledi:



"Son zamanlarda sakatlıklar bizi vurdu. Ve ayrıca KOVID kısıtlamaları ile birçok adamımız dışarıda kaldı. Bulunduğumuz noktadan memnun olsam da, çok mutlu değilim. Çünkü çok mağlubiyetimiz var. 36-0 olsaydık, sıkıntı görmezdim. Kaybettiğimiz her an hoşnutsuz oluyorum.



Ama bulunduğumuz noktadan memnunum. Sezonun ikinci yarısını dört gözle bekliyorum. Son derece eğlenceli olacak. Grubumuz, olmamız gerektiğini bildiğimiz yere geri dönmek için motive olmuş durum da. Playoff yolunda ilerliyoruz. Benim işim ise, maç kazanmamıza yardımcı olmak için her gece takımımın en değerli oyuncusu olmak. Lige geldiğimden beri parolam buydu."



Son NBA şampiyonu sezonun ikinci yarısına 24 galibiyet ve 13 mağlubiyetle giriyor ve Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor. Lakers'ın üzerinde yer alan takımlar ise Phoenix Suns (24-11) ve Utah Jazz (27-9).