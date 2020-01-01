LeBron: "Bubble'dan ayrılmaya hazırdık"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Jacob Blake'in vurulmasının ardından Lakers'ın, Orlando'daki bubble'dan ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.



Lakers'ın yıldızıi UNINTERRUPTED ve Yahoo Sports'a, Milwaukee Bucks'ın Orlando Magic'e karşı playoffların ilk turunun 5. maçını boykot etme kararının ardından, kendisinin ve takım arkadaşlarının Disney World'den ayrılmaya hazırlandıklarını belirtti:



"Milwaukee, haklı olarak yaptığı şeyi yaptığında, hiçbirimizin sahaya gidemeyeceğini anlamıştık. Biz bu ligde bir kardeşlikle bir arada duruyoruz ve Milwaukee Bucks'ın ve yapmak istediklerinin yanında durmuştuk. Ama bizim de ayrılmaya hazır olduğumuz bir zaman vardı.



Lakers, ben de dahil, ayrılmaya hazırdık. Ve eğer gidersek ya da kalırsak, planımız ve eylem çağrımız nedir, bunu anlamaya çalışıyorduk.



Bana ve Chris Paul'a telefondan rehberlik sağlayan 44. başkan (Barack Obama) bir arkadaşım olduğu için, yeterince şanslıyım."



Birkaç toplantıdan sonra, oyuncular sezona devam etmeye karar vermiş ve James ve Lakers da şampiyonluğu kazanmışlardı.



