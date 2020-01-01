"LeBron, bubble'dan ayrılmaya çok yakındı" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, bir dönem Orlando bubble'ından ayrılmaya "çok yaklaştığı" bildirildi.



Milwaukee Bucks'ın, Jacob Blake'in Wisconsin'deki vurulmasına cevap vermenin bir yolu olarak, playoffların ilk turu için Orlando Magic'e karşı maçlarını boykot etme kararını takiben, Lakers yıldızının planlama eksikliğinden rahatsız olduğu bildirildi.



James, Bucks'ın kararını desteklemişti ve bubble'dan çıkmak üzereydi. Yine de, kendisi ve NBPA başkanı Chris Paul, eski ABD Başkanı Barack Obama ile görüştükten sonra kalmaya ikna olmuştu.



ESPN'den Ramona Shelburne, durumu şöyle bildirdi:



"Milwaukee Bucks, Jacob Blake'in vurulmasına yanıt olarak Orlando Magic'e karşı maçlarını hazırlıksız bir şekilde terk ettiğinde, James gece geç saatlerde arkadaşları ve danışmanlarıyla tekrar konuştu.



Bucks'ı ve amacını desteklese de, planlama ve strateji eksikliği sinir bozucuydu. Yakınları şimdi James'in o gece sezondan uzaklaşmaya çok yakın olduğunu söylüyor.



Her şeyi değiştiren durum, kendisi ve Paul'un, eski başkan Barack Obama ile telefonda yaptığı görüşmelerdi. Başkan veya senatör olmadan önce Obama, bir topluluk organizatörüydü.



O geceki sözleri bu deneyime dayanıyordu: Bunun karşılığında bir şeyler alın. NBA'i zorlayın, takım sahiplerini zorlayın, toplumu daha fazlasını yapmaya zorlayın."



James, Disney World'de kalmış ve Lakers'ı 2020 NBA şampiyonluğuna taşımıştı. Bu, James'in dördüncü NBA şampiyonluğu ve Finaller MVP'si ödülü olmuştu.



