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LeBron, bubble'a gitme tecrübesini, hapishaneye gitmeye benzetti

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA bubble'ına giderken ailesinden ayrı kalmaktan "nefret ettiğini" söyledi ve durumu, hapishaneye gitmeye benzetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA bubble'ına giderken ailesinden ayrı kalmaktan "nefret ettiğini" söyledi ve durumu, hapishaneye gitmeye benzetti.

LeBron resmi olarak Disney World'e doğru yola çıkmış durumda ve Lakers'ın bugün, önümüzdeki 3-4 ay bulunacaklarını umdukları Walt Disney World kampüsüne ve Gran Destino otele gitmesi planlanıyor.

James, Twitter takipçileriyle Orlando'ya giderken sonunda ailesine veda ettiğini ve ayrılmaktan nefret ettiğini söyledi. Önümüzdeki birkaç ay boyunca ailesini görememe deneyimini, insanların hapse girdiklerinde sahip oldukları duygularla karşılaştırdı:

"Az önce evi terkedip bubble'a doğru yola çıktım. Sanki hapse gidiyor gibi hissettim! Gerçekten. James Gang'den ayrı düşmekten nefret ediyorum."

Ailesini uzun süre bırakma düşüncesi söz konusu olduğunda James bu karşılaştırmayı kullanan tek kişi değildi. Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard da benzer bir karşılaştırma yaptı:



"Sanki hapse gidiyor gibiyim, bubble'a gidiyorum..."

Oyuncular benzeri görülmemiş durumlarla başa çıkacaklar ve Disney World'deki konaklama yerlerinin çoğunun, ortalama bir insanın alıştığından çok daha güzel olmasına rağmen, NBA oyuncularının alışmaları biraz zaman alacak.


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