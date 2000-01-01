"LeBron bu sezon şampiyon olamazsa, bir daha olamaz!"

Ünlü yorumcu Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers ve LeBron James'in bu sezon şampiyon olmamaları durumunda, Los Angeles'ta bir daha bu şansı elde edemeyeceklerini söyledi.



LeBron ve Los Lakers, lig koronavirüs nedeniyle operasyonları durdurmaya karar verene kadar büyülü bir sezon geçiriyorlardı. 49-14 derecesinde ve Batı Konferansı'nda en iyi sıralamaya sahip olan Lakers, şampiyonluk için favorilerden biriydi.



NBA sezonu geri gelmezse, Lakers'in inanılmaz sezonu tamamen boşa gitmiş olacak ve LeBron da dördüncü NBA şampiyonluğunu, bu yıl kazanma şansını kaybedecek.



Stephen A., LeBron ve bu sezonun ötesinde bir şampiyonluk kazanma şansı hakkında konuştu. Smith, Lakers'ın bu sezon şansının en yüksek derecede olduğunu söyledi ve bu sene kazanamaması durumunda, LeBron'un Los Angeles'ta asla bir şampiyonluk kazanmayacağını belirtti:



"Önce nasıl kazanacağınızı öğrenmelisiniz. Bunu öğrendiğinizde, sizi yenmek daha da zor olacaktır. Clippers gibi daha önce hiç kazanmamış bir takım karşınızda olduğunda, Clippers'ın Batı'dan çıkacağı düşünülüyor. Doc Rivers yönetimindeki Clippers'ın, şu anda ligdeki en komple takım olduğunu herkesin kabullendiğini düşünüyorum."



"Burada önemli nokta, Kawhi nasıl kazanması gerektiğini biliyor olsa bile, Clippers organizasyonunda kimse bunu daha önce başaramadı. Bunu düşündüğünüzde, asıl nokta şu; Lakers olarak sizin bunu engellemeniz gerekir. Clippers'a yenik düşerseniz ve bu sene bu engeli aşmalarına olanak verirseniz, bundan sonraki senelerde daha iyi olmaya devam edecekler. Lakers'ın şampiyonluğu herhangi bir şekilde kazanabilmesi için, bence bunu bu sene başarmaları gerekir. Tabii bu sezonun devam edip etmeyeceğine bağlı, ki bence edecek. Eğer LeBron, Clippers gibi bir takıma bu sene kaybederse, L.A.'de bir daha bir şampiyonluk kazanabileceğini düşünmüyorum."



