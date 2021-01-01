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LeBron: "Bu sene All-Star maçı için enerjim de heyecanım da yok"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'in KOVID-19 salgını sırasında bir All-Star Maçı düzenleme planlarını eleştirerek, bunun oyuncular için "surata inan bir tokat" gibi olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'in KOVID-19 salgını sırasında bir All-Star Maçı düzenleme planlarını eleştirerek, bunun oyuncular için "surata inan bir tokat" gibi olduğunu belirtti.

James, Lakers'ın Denver Nuggets'a karşı geçtiğimiz gece 114-93 skorla kazandığı maçın ardından, dün gece şunları söyledi:

"Bu yıl bir All-Star Maçı için ne enerjim ne de heyecanım var. Bu gelişmeden hiç memnun değilim. Seçilirsem fiziksel olarak orada olurum, ama zihinsel olarak olmayacağım."

2021 All-Star Maçı daha önce iptal edilmişti, fakat geçtiğimiz gün, NBA'in 7 Mart'ta Atlanta'da etkinliğe ev sahipliği yapmak için Oyuncular Sendikası ile bir anlaşmaya vardığını bildirmişti.

James, Lakers oyuncularının, lig tarihindeki en kısa ölü sezonlardan birinin ardından ihtiyaç duydukları mola sürelerini beklemiş olduklarını açıkladı:

"71 günlük kısa bir ölü sezondan çıkmıştık ve ardından sezona girdiğimizde All-Star Maçı yapmayacağımız söylenmişti. Biz de kısa bir mola verecektik. Şimdi bize bir All-Star maçı yapılacak diyorlar. Bu surata inan bir tokat gibi oldu. Hala pandemiyle uğraşıyoruz ve tüm ligi her yere açık bir şehre toplayacağız."


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