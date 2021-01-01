LeBron: "Bu molaya zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak ihtiyacımız vardı"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, All-Star molasının Lakers'a birçok yönden çok ihtiyaç duyulan bir dinlenme dönemi sağladığını belirtti.



NBA tarihindeki en kısa ölü sezondan çıkan son şampiyon, sezonun ilk yarısının son bölümünde yorgunluk belirtileri gösteriyordu.



LeBron, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Durum ne olursa olsun, zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak bence böyle bir molaya kesinlikle ihtiyacımız vardı. Adamların biraz uzaklaşması gerekiyordu. Oyundan, her şeyden uzaklaşarak aileleriyle, sevdikleriyle, arkadaşlarıyla beraber olmaları lazımdı.



Bunun ekibimize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Açıkçası, sadece zaman gösterecek. İlk maçımızı oynadığımızda göreceğiz. Kafalar daha dinç şu anda. Umarım arkadaşlar yeteri kadar dinlenerek vücutlarını da dinç hale getirmiştir. Göreceğiz."



Lakers bu gece Indiana Pacers karşısında sezona devam edecek. Los Angeles şu anda Batı Konferansı'nda 24 galibiyet ve 13 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alırken, Indiana 16-19'luk dereceyle Doğu'da 10'uncu sırada bulunuyor.



