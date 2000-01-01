LeBron: "Bu kadar hızlı bir şekilde, bu kadar iyi olabileceğimizi düşünmemiştim"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın bu kadar hızlı bir şekilde "bu kadar iyi" olmasını beklemediğini itiraf etti.



LeBron, yeni ortağı Anthony Davis ve daha deneyimli bir koç olan Frank Vogel'i aldıktan sonra değişmeyi umduğunu, ama değişimin bu denli hızlı olmasını beklemediğini söyledi.



"Ekibimizin bu yıl yapabildiklerinden biraz memnun olabilirim, bir birinci yıl koçu, ilk yıl sistemi, yepyeni bir koçluk personeli ve bu sene ekibimize çok sayıda katılan yeni parçalar ile. Doğrusu, bu yaptığımız şeyleri, yaptığımız kadar hızlı bir araya getirebileceğimizi düşünmemiştim. Olduğundan çok daha uzun süreceğini düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Bu konuda çok yanılmışım."



Vogel, bu sezona farklı bir savunma zihniyeti ile giren James gibi, oyuncularını toplamış ve ortak bir hedef için bir araya getirebilmişti. Lakers, Batı Konferansı'nın zirvesine kadar James-Davis ikilisi ile çıkmayı başarmıştı. LeBron, sezonun başından itibaren asist kralı olmuştu ve Davis ise kendini ligin en iyi savunma güçlerinden biri olarak konumlandırmıştı.



