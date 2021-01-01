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LeBron, bu gece Warriors'a karşı oynayacak mı?

Los Angeles Lakers'ın bu akşam Golden State Warriors'a karşı oynanacak maç öncesindeki sakatlık raporunda LeBron James de bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın bu akşam Golden State Warriors'a karşı oynanacak maç öncesindeki sakatlık raporunda LeBron James de bulunuyor.

Anthony Davis (bel ağrısı), Kentavious Caldwell-Pope (sol ayak bileği burkulması) ve Wesley Matthews'un (sağ aşil ağrısı) Warriors'a karşı muhtemel olarak gözükmelerinin yanı sıra Lakers, LeBron'u sol ayak bileği burkulmasından ötürü şüpheli olarak listeledi.

Jared Dudley (sağ baldır ağrısı) ve Kostas Antetokounmpo (sağ dizinde patellar tendinit), halen kadro dışı durumundalar.

Lakers, NBA'deki en iyi (11-3) dereceyle Batı'nın zirvesinde yer alıyor ve galibiyet serisini altı maça çıkarmak istiyor.


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