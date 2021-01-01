Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron bu gece parkelere dönüyor!

NBA, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in sağlık ve güvenlik protokollerinden geçtiğini ve bu geceki LA Clippers maçına dönmeye uygun durumda olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in sağlık ve güvenlik protokollerinden geçtiğini ve bu geceki LA Clippers maçına dönmeye uygun durumda olduğunu duyurdu.

KOVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra Salı günü protokole alınmış olan LeBron'un, o zamandan beri 24 saat arayla iki negatif PCR testi vermesi sonrası kadroya alınmasına izin verildiği açıklandı.

ESPN'den Dave McMenamin'e göre James'in Sacramento'dayken pozitif çıkan KOVID testinin yanlış sonuç verdiği ortaya çıktı.

36 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12-11 derecesi olan Lakers'ta 25.8 sayı, 6.8 asist, 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal