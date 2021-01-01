LeBron bu gece parkelere dönüyor!

NBA, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in sağlık ve güvenlik protokollerinden geçtiğini ve bu geceki LA Clippers maçına dönmeye uygun durumda olduğunu duyurdu.



KOVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra Salı günü protokole alınmış olan LeBron'un, o zamandan beri 24 saat arayla iki negatif PCR testi vermesi sonrası kadroya alınmasına izin verildiği açıklandı.



ESPN'den Dave McMenamin'e göre James'in Sacramento'dayken pozitif çıkan KOVID testinin yanlış sonuç verdiği ortaya çıktı.



36 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12-11 derecesi olan Lakers'ta 25.8 sayı, 6.8 asist, 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.



