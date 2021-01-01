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LeBron, bu gece dönmeyi planlıyor!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu gece New York Knicks karşısında parkelere dönmeyi hedeflediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu gece New York Knicks karşısında parkelere dönmeyi hedeflediği bildirildi.

James, 2 Mayıs'tan beri sağ ayak bileği ağrısından dolayı Los Angeles için kadro dışında yer alıyordu.

LeBron, Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alan Lakers için bu sezon %51.3 şut isabetiyle 25.0 sayı, 7.9 ribaund ve 7.8 asist ortalamaları yakalamıştı.

Bu sezon sadece 43 maçta oynayan James'in ekibinin normal sezonda oynayacağı dört maç kalmış bulunuyor: Bu gece New York'a karşı, 12 Mayıs'ta Houston Rockets'a karşı, 15 Mayıs gecesi Indiana Pacers'a karşı ve 16 Mayıs'ta New Orleans Pelicans'a karşı.


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