LeBron, bu gece dönmeyi planlıyor!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu gece New York Knicks karşısında parkelere dönmeyi hedeflediği bildirildi.



James, 2 Mayıs'tan beri sağ ayak bileği ağrısından dolayı Los Angeles için kadro dışında yer alıyordu.



LeBron, Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alan Lakers için bu sezon %51.3 şut isabetiyle 25.0 sayı, 7.9 ribaund ve 7.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bu sezon sadece 43 maçta oynayan James'in ekibinin normal sezonda oynayacağı dört maç kalmış bulunuyor: Bu gece New York'a karşı, 12 Mayıs'ta Houston Rockets'a karşı, 15 Mayıs gecesi Indiana Pacers'a karşı ve 16 Mayıs'ta New Orleans Pelicans'a karşı.