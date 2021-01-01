LeBron, bu gece Celtics'e karşı parkelere dönebilir!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu gece Boston Celtics'e karşı oynanacak maçta parkelere dönebileceği iddia edildi.



LeBron, burkulan ayak bileği nedeniyle sezon başında iki maç kaçırdıktan sonra, kendisini 2 Kasım'dan bu yana kadro dışında tutan karın ağrısı nedeniyle toplamda altı maç forma giyememişti.



Bu hafta beş maçlık bir deplasman yolculuğuna çıkacak Lakers için, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre James'in bu gece Boston Celtics'e karşı dönebileceğine dair "artan bir iyimserlik" var.



36 yaşındaki yıldız, maç başına 24.8 sayı, 5.5 ribaund ve 7.0 asist ortalamalarına sahip.



