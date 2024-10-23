Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, geçtiğimiz gece oğlu Bronny ile ilk kez aynı sahayı paylaşmış olma tecrübesinin hayatı boyunca unutamayacağı bir şey olduğunu söyledi.



Lakers'ın Minnesota Timberwolves'a karşı geçtiğimiz gece oynadığı sezon açılışı karşılaşmasında LeBron ve Bronny, NBA tarihinde aynı sahayı paylaşan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçti.



İkinci çeyreğin bitimine 4:00 kala oyuna beraber giren ikili, Crypto.com Arena kalabalığının coşkulu tezahüratlarıyla karşılaştı.



LeBron maçtan sonraki basın toplantısında, Bronny ile aynı sahayı paylaşmasıyla alakalı olarak düşüncelerini şu sözlerle aktardı:



"Birlikte oyuna girdiğimiz o anı hayatım boyunca unutmayacağım. Yaşım kaç olursa olsun, yaşlandıkça hafızam ne kadar zayıflarsa zayıflasın, o anı asla unutamam. Maça girdiğimizde işimize odaklıydık. Ortalığı sirke çevirmek istemedik. Dikkatleri kendimizden çok maça yöneltmeyi hedefledik."



Bronny ise babasıyla aynı sahayı ilk kez paylaşmasının yanı sıra, NBA kariyerinin ilk resmi normal sezon maçını oynama tecrübesini de yaşadı:



"Etrafımda olup bitenlerden ziyade, çaylak olarak oyuna girerek işleri mahvetmemeye odaklanmaya çalıştım. Ama evet, enerjiyi kesinlikle hissettim ve Lakers taraftarlarının bana ve babama verdiği desteği takdir ediyorum."



Bronny, Lakers'ın 110-103 galip geldiği karşılaşmanın devre arasına 1:19 kala oyundan çıkarken, tek ribaund aldı ve denediği iki şutta da isabet bulamadı.



LeBron ise maçı 16 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle tamamladı.



