Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, oğlu Bronny James ile aynı sahayı paylaşmanın "gerçek gibi gelmediğini" söyledi.



LeBron ve Bronny ikilisi, Lakers'ın Arcisure Arena'da Phoenix Suns'a karşı 118-114 mağlup olduğu hazırlık maçında, bir NBA karşılaşmasında birlikte oynayan ilk baba-oğul olarak tarihe geçti.



Tarihi an, ikinci çeyreğin başında, 20. yaş gününü kutlayan Bronny'nin oyuna girip babasına sahada katılmasıyla yaşandı.



LeBron, oğluyla oynaması hakkında duygularını şu sözlerle ifade etti:



"Bir baba için bu çok büyük bir şey. Çocukluğunda böyle bir imkana sahip olmamış biri için, çocuklarınız ve oğlunuz üzerinde böyle bir etkiye sahip olmak oldukça değerli. Oğlunuzla birlikte anlar yaşayabilmek ve nihayetinde beraber çalışabilmek... Bence bu, bir babanın umut edebileceği veya isteyebileceği en büyük şeylerden biridir.



Maça normal bir maçmış gibi hazırlandım. Ama moladan çıkmamızdan sonraki bir an yanyana durduk ve ona baktığımda 'Matrix'te falan mıyız?' olmuştum. Gerçek gibi gelmedi."



39 yaşındaki LeBron, geçtiğimiz Cuma günkü hazırlık maçında forma giymedikten sonra geçtiğimiz geceki maça ilk beş başladı ve ilk yarıda LA'e 19 sayıyla liderlik ettikten sonra ikinci yarıda oynamadı.



"SAHADA TAKIM ARKADAŞIM"



Bronny, 13 dakika süre alarak sayı bulamayıp dört top kaybı yaptığı karşılaşma sonrası, babasıyla beraber aynı sahada bulunmakla ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Babam olduğu için, her zaman aklımda 'O benim babam' düşüncesi vardı. Ama sahaya çıkıp oynadığımda aklımdaki tek şey yalnızca takım arkadaşım olduğu. Şu anda tek odaklandığım, her gün çalışmaya devam etmek ve bunun için motivasyon bulabilmek. JJ (Redick) savunma tarafında baskı yapmam konusunu çok vurgulamıştı. Benim de sahada odaklandığım şey bu."



22. sezonuna giren baba James, birkaç yıldır büyük oğluyla birlikte oynama isteğinden bahsediyordu ve Lakers ise, geçtiğimiz Haziran ayında 55. sıradan Bronny'yi draft ederek kendisinin bu isteğini gerçekleştirmiş oldu