LeBron, Boston Red Sox'ın sahiplerinden biri olacak!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımı Boston Red Sox'ın sahiplerinden biri olmaya hazırlandığı kaydedildi.



The Boston Globe'dan Michael Silverman, LeBron'un, Fenway Sports Group'a (FSG) en yeni ortağı olarak katıldığını belirtti.



James'in FSG'de açıklanmayan miktarda hisseye sahip olacağı ve NESN, Roush Fenway Racing ve Fenway Sports Management gibi diğer şirket yan kuruluşlarının da kısmi sahibi olacağı bildirildi.



Silverman, 36 yaşındaki oyuncuya FSG ortağı olarak, uzun süredir iş ortağı ve arkadaşı olan Maverick Carter'ın eşlik edeceğini açıkladı.



İkilinin, şirketin tarihindeki ilk Afroamerikalı ortaklar olacakları belirtildi.



James daha önce, FSG'nin sahibi olduğu İngiliz futbol kulübü Liverpool'un yaklaşık %2'lik bir hissesine sahipti.



