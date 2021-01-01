LeBron: "Booker, NBA'de en çok saygısızlık gören oyuncu!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve diğer NBA yıldızları, Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın 2021 All-Star maçına seçilmemesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler.



LeBron, sezonda 24.7 sayı ve 4.3 asist ortalamaları yakalamış olan 24 yaşındaki yıldızın ligde en çok saygısızlık gören oyuncu olduğunu söyledi.



Booker hakkında tweet atan diğer NBA yıldızları arasında Hall of Fame oyuncu Reggie Miller, Golden State Warriors yıldızı Draymond Green ve Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum da yer aldı:



LeBron:



"Devin Booker, bu ligde en çok saygısızlık gören oyuncu!!! Bu kadar basit. Damian Lillard da hemen arkasında."



Reggie Miller:



"Sinirlenme Devin Booker, ödeş! Bir liste hazırla ve tüm Batı Koçlarını ve takımlarını ekle! Ben CP3 olsaydım, Drew "Bundini" Brown rolünü üstlenirdim ve her maçtan önce onu 'Bahse girerim bu da sana oy vermemiştir' diye gaza getirirdim. Havai fişekler yolda, patlamış mısırımı aldım bekliyorum."



Draymond Green:



"Booker All-Star değil mi? Aptallığa gel.. Bırakın bu işleri!"



CJ McCollum:



"Lanet olsun Devin Booker gerçekten seçilmedi mı? Delilik bu. Adam fena bir de. Acımasız bir dünyadayız..."



Ricky Rubio:



"Bana DBook'un All-Star olmadığını mı söylüyorsunuz?? Hadi ama."



Jamal Crawford:



"D Book'un olmaması delilik!"



Jared Dudley:



"Devin Booker nasıl olur da All-Star olmaz?! Hadi ama! Bu entrikaları bırakın! Hepimiz görüyoruz!"



J.R. Smith:



"Abi, Devin Booker nasıl seçilmez? Yalan dolanı bırakın rica edeceğim."



DeMarre Carroll:



"D Book'u silahsız soydular... bu kabul edilemez..."



Booker, All-Star Maçını sakatlık nedeniyle kaçıracak olan Anthony Davis'in yerine halen seçilme şansına sahip.



