LeBron: "Bıraktığımız yerden devam ediyoruz!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers ve LA Clippers ekipleri arasındaki rekabetten bahsetti.



Dün gece Florida'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'ndeki NBA bubble'ında oynamalarına rağmen, Lakers ve Clippers ekipleri, bu sezon Staples Center'da karşılaştıkları üç sefer yaptıkları gibi, aynı şekilde eğlenceli ve üst düzey bir performans sundular.



LeBron dün gece 16 sayı, 11 ribaund ve 7 asistlik bir performanstan sonra, 103-101 skorla biten Clippers karşılaşmasıyla ilgili, şu açıklamaları yaptı:



"Aynı şehirden, ortak bir hedef için savaşan iki takımız. Bu hedef de bir şampiyonluk kazanmak ve Los Angeles şehrine ve her bir hayran kitlesine istedikleri şeyi vermek. Sahada birçok rekabetçi oyuncu var, Lakers oyuncularının Mor ve Altın rengi temsil ettiği gibi, karşı takımdakiler de aynı şeyi yapıyorlar. Durum ne olursa olsun, bubble ne olursa olsun, seyirci olsun ya da olmasın, basketbol basketboldur ve rekabetçi ruh da rekabetçi ruhtur. Yani, bıraktığımız yerden devam ediyoruz."



"KAWHI VE PG, EN BÜYÜK OYUNCULAR ARASINDA"



NBA, koronavirüs pandemisi nedeniyle 11 Mart sezonunu askıya almadan çok önce, Lakers ve Clippers, Batı Konferansı'ndaki en iyi iki takım olarak gözüküyordu. Los Angeles derbisi, takımlar her karşılaştığında, sezonun en büyük gösterilerinden biri olmuştu.



James, dün geceki maçtan sonra Clippers yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George'a karşı oynama şansının, NBA olmadan geçen dört aydan sonra en çok özlediği şeylerden biri olduğunu itiraf etti:



"Bu seviyede, dünyanın en iyi basketbol oyuncularına karşı oynamak... Bu en üst seviye. Bu, basketbol oynamak için çıkabileceğiniz son seviye. 17 yıllık kariyerimde, bu ligde birçok büyük oyuncuya karşı oynadım. Bu oyunculardan ikisi, bu gece sahadaydılar (George ve Leonard) ve benim takımımda da bir tanesi vardı (Anthony Davis). İyi şut atamadığınız bir günde olsanız bile, başka şekillerde yardımcı olabiliyorsunuz. Yaptığınız savunmayla ya da sadece varlığınızla. Oyunun eğlenceli kısmı da burada."



