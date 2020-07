LeBron, Beverly Hills'da 39 milyon dolarlık malikane alıyor!

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in emlak portföyünü Beverly Hills'daki yeni lüks bir malikane ile genişlettiği bildirildi.The Real Deal'dan Matthew Blake'e göre James, en son 39 milyon dolar değerinde listelenen 13.000 metrekarelik bir malikaneyi satın almak için "sözleşme içerisinde."Daha önce "The Bold and The Beautiful"un ortak yaratıcısı Lee Phillip Bell'in mülkü olan evde, yedi şömine, bir havuz evi, ışıklı tenis kortu ve bir sinema salonu bulunuyor.James, Los Angeles bölgesinde, 2017'de Lakers ile anlaşmadan önce satın aldığı Brentwood'da 23 milyon dolarlık yeni inşa edilmiş bir konak da dahil olmak üzere iki evin sahibi.2015 yılında James, 21 milyon dolara 9,440 metrekarelik bir mülk satın almıştı.İşte LeBron'un yeni evinden bazı fotoğraflar: