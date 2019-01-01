LeBron: "Bana 'Batı'da ne yapabilir ki?' dediler, böyle oynadım"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, sezonun en değerli oyuncusu (MVP) yarışı için oylamaların sona ermesi hakkında konuştu.



Playofflar öncesinde NBA bubble'ında oynanacak sıralama maçlarında oyuncuların nasıl performans gösterdiğine bakılmaksızın, lig, normal sezon ödüllerinin, oyuncuların sezon askıya alınmadan önce gösterdikleri performanslara dayalı olacağına karar vermişti.



Bu durum, 2019-20 NBA MVP ödülünü kimin kazanacağı konusunu bir kez daha gündeme getirdi.



"ŞİMDİYE KADAR PEK DÜŞÜNMEDİM"



LeBron, medyayla yaptığı bir Zoom görüşmesinde, NBA'in ligin yıllık ödülleriyle ilgili bu kararı vermesiyle ilgili konuştu. MVP ödülü için Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ile baş başa ilerleyen LeBron, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı:



"Aslında pek bir düşüncem yok, çünkü şimdiye kadar pek düşünmedim. Bu ödüller her sene, yılın bu döneminde çok iyi bir sezon geçirmiş bireyleri onurlandırıyor. Sadece oyuncunun bakış açısından değil, aynı zamanda bir antrenörün bakış açısından da. Bu yüzden ne olacağını göreceğiz."



2019-20 sezonunun çoğunluğu için Antetokounmpo, üst üste ikinci yıl MVP ödülünü kazanmak için güçlü bir adaydı. Bucks, tartışmalı olarak ligdeki en iyi takımdı ve Giannis, NBA'de en iyi dereceye sahip takımı ile çok iyi bir sezon geçirmişti.



Ancak LeBron, sezonun Mart ayında askıya alınmasından önce oldukça üst düzey bir performans gösteriyordu ve kariyerinde ilk kez, sezonda asist kralıydı (10.6). Lakers ise Batı Konferansı'nda en üst sıradaydı ve Bucks ile LA Clippers'a karşı galibiyetler almıştı.



"'BATI'DA NE YAPABİLİR Kİ?' ELEŞTİRİLERİNİ DUYDUM"



LeBron, NBA ödül yarışının kısa kesilmesi hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Hayal kırıklığına uğramadım, çünkü böyle şeyler olur. Kontrol edebileceğinizi edersiniz, ben de bunu kontrol edemiyorum. MVP yarışına gelince, sadece bireysel olarak değil, bir takımın bakış açısından neler yapabileceğimi gösterdim. Batı'da 1 numarayız. 'LeBron bunları anca Doğu'da yapar, Batı'ya gelse ne yapacaktı?' şeklinde çok fazla tartışma yapılıyordu. Bunların hepsini duydum ve ekibimizin Batı Konferansı'nın en tepesinde yer alabilmesi için o şekilde oynamıştım. Bu kesinlikle iyi bir duygu."



