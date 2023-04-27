Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, dün gece Memphis Grizzlies'e karşı ilk tur playoff serisinin 5. maçında "b*k gibi" oynadığını söyledi.



LeBron, Lakers'ın Grizzlies'e 116-99 yenildiği maçta 15 sayı (5/17 şut isabeti, 1/9 üçlük isabeti), 10 ribaund ve 5 asistle oynayarak zor bir gece geçirdi.



James maçın ardından 31 sayı ve 19 ribauntla oynayan takım arkadaşı Anthony Davis ile eşit düzeyde oynayamadıklarını belirtti:



"İkimiz eşit düzeyde oynayamadık. Ama üç maçı komple takım çabasıyla kazanıp 3-2 öne geçebilmiştik ve asıl önemli olan da bu. Olay sadece AD'nin veya benim ne yaptığımız değil, maçları hep birlikte nasıl kazanabileceğimiz. Bu gece b*k gibi oynadım. 6. maçta daha iyi olacağım."



Serinin 6. maçı Cuma gecesi oynanacak.





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