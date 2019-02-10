LeBron: "Artık Doğu'da benden geçmeleri gerekmiyor"

LeBron James, Doğu Konferansı'ndan ayrılması sonrası bazı takımların geçtiğimiz günlerde sona eren takas döneminde, şampiyonluk hedefiyle hamleler yapmalarıyla ilgili bazı düşüncelerini iletti.
Takas süresinin sona ermesi öncesi birçok takımda bir hamle yaşandı ve en büyük temalardan biri, Final serisine çıkma umuduyla hareket eden Doğu Konferansı ekipleriydi.
Bucks Nikola Mirotic'i kadrosuna katarken, Raptors Marc Gasol'u, Sixers ise Tobias Harris'i almıştı.
"Takımlar artık benden geçmek zorunda değil" diyen LeBron, şu ifadeleri kullandı: "Doğudaki en iyi takımlar, şampiyonluk yolunda gidiyorlar. Toronto gidiyor, Milwaukee gidiyor, Philly gidiyor. Boston da başarabileceğine inanıyor. Artık Cleveland'dan geçmeleri gerekmediğini biliyorlar. Doğudaki herkes Finallere varabileceklerini düşünüyor çünkü benden geçmeleri gerekmiyor. Doğu'da yapılan tüm hamleleri görmekten heyecan duydum. İkinci turdaki eşleşmeler, Doğu Konferansı finalleri, çılgınca olacak. İzlemesi eğlenceli olacak."
LeBron, Miami Heat ve Cleveland Cavaliers üyesi olarak geçtiğimiz yaz döneminde Los Angeles Lakers'a katılmadan önce sekiz sezon üst üste NBA Finallerine yükselmişti.