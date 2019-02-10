LeBron: "Artık Doğu'da benden geçmeleri gerekmiyor"

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LeBron James, Doğu Konferansı'ndan ayrılması sonrası bazı takımların geçtiğimiz günlerde sona eren takas döneminde, şampiyonluk hedefiyle hamleler yapmalarıyla ilgili bazı düşüncelerini iletti.Takas süresinin sona ermesi öncesi birçok takımda bir hamle yaşandı ve en büyük temalardan biri, Final serisine çıkma umuduyla hareket eden Doğu Konferansı ekipleriydi.Bucks Nikola Mirotic'i kadrosuna katarken, Raptors Marc Gasol'u, Sixers ise Tobias Harris'i almıştı."Takımlar artık benden geçmek zorunda değil" diyen LeBron, şu ifadeleri kullandı:LeBron, Miami Heat ve Cleveland Cavaliers üyesi olarak geçtiğimiz yaz döneminde Los Angeles Lakers'a katılmadan önce sekiz sezon üst üste NBA Finallerine yükselmişti.