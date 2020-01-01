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LeBron, Arenas'tan oğlu Bronny'yi kendisiyle karşılaştırmasını istemiş!

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James için, oğlu Bronny James'i değerlendirdiğine dair bir anısını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James için, oğlu Bronny James'i değerlendirdiğine dair bir anısını paylaştı.

16 yaşındaki Bronny'nin süperstar babası LeBron ile karşılaştırılması kaçınılmaz olmasıyla, Arenas, oğlu hakkındaki düşüncelerini LeBron'a bildirdiğini belirtti.

Arenas, The Complex Sports Podcast'te LeBron'un kendisinden Bronny'nin antrenmanını izlemesini ve oğlu hakkında ne düşündüğünü söylemesini istediğini açıkladı:

"Onları (Bronny ve Bryce, LeBron'un oğulları) izlemiştim ve ona şunu yazmıştım: 'Endişelenme bile. Aynı senin gibi. Şu anda söyleyebileceğim kadarıyla, muhtemelen senden daha iyi bir şutu var. Driplingi senden daha iyi. Aşağı yukarı aynı pasörlük yeteneğine sahipsiniz. Sanırım sen daha hızlısın, daha uzunsun. O da herhalde daha iyi sıçrıyordur.' O da 'Kesinlikle!' yanıtını vermişti."

Sonrasında ben de 'Bu noktada ikinizin arasındaki fark, senin hayatını idame ettirmek için basketbola ihtiyacın olmasıydı. Sen zaten bunu başardığın için, onun buna ihtiyacı yok.' yazmıştım."


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