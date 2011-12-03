Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron: "Anthony, kolej basketbolunun en iyi oyuncusuydu!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Anthony Davis'in geçmişte "kolej basketbolununun en iyi oyuncunun ötesinde bir oyuncu olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Anthony Davis'in geçmişte "kolej basketbolununun en iyi oyuncunun ötesinde bir oyuncu olduğunu" söyledi.

LeBron, NBA Finalleri serisinin 5. maçından önce muhabirlerle konuştu ve Davis'in serideki olağanüstü performansını takdir etti.

James ayrıca Davis'in, 3 Aralık 2011'de oynanan Kentucky - North Carolina maçında John Henson'ın maç kazandırabilecek şutunu nasıl blokladığını de hatırlattı:

"March Madness boyunca gösterdiği performansa bakarsınız, kolej basketbolundaki en iyi oyuncunun ötesinde bir oyuncuydu.

Sonra 2012'ye (Londra Olimpiyatları'nda) bakıyorsunuz ve genç Anthony Davis olduğunda, öğretilen her şeyi hızlıca kaptığını görüyorsunuz. Lige gelip her şeyi bildiğini sanan veya Yılın Kolej Oyuncusu ve şampiyonu gibi hisseden bir çaylak değildi."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal