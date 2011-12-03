LeBron: "Anthony, kolej basketbolunun en iyi oyuncusuydu!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Anthony Davis'in geçmişte "kolej basketbolununun en iyi oyuncunun ötesinde bir oyuncu olduğunu" söyledi.



LeBron, NBA Finalleri serisinin 5. maçından önce muhabirlerle konuştu ve Davis'in serideki olağanüstü performansını takdir etti.



James ayrıca Davis'in, 3 Aralık 2011'de oynanan Kentucky - North Carolina maçında John Henson'ın maç kazandırabilecek şutunu nasıl blokladığını de hatırlattı:



"March Madness boyunca gösterdiği performansa bakarsınız, kolej basketbolundaki en iyi oyuncunun ötesinde bir oyuncuydu.



Sonra 2012'ye (Londra Olimpiyatları'nda) bakıyorsunuz ve genç Anthony Davis olduğunda, öğretilen her şeyi hızlıca kaptığını görüyorsunuz. Lige gelip her şeyi bildiğini sanan veya Yılın Kolej Oyuncusu ve şampiyonu gibi hisseden bir çaylak değildi."



