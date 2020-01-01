LeBron: "Anthony ile birbirimizi asla kıskanmıyoruz!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Anthony Davis ile olan başarısının sırrının, birbirlerini kıskanmamaları olduğunu söyledi.



Bir yıldır takım arkadaşları olan ikili, Lakers'ı NBA şampiyonluğuna üç galibiyet uzaklığa taşırken, Miami Heat'e karşı Finallerin 2. maçından önce konuştular.



LeBron, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Birbirimizi kıskanmıyoruz. Bence en güzel şey bu. Profesyonel sporlarda, güçlerini birleştiren adamlar oluyor ve onlara alfa erkekler diyebilirsiniz. Onlara öyle diyorlar. Belirli bir sporda kendi takımlarında dominant olan iki adam, bir araya geliyor ve beraber ne kadar baskın olabileceklerinden falan bahsediyorlar. Kıskançlığın bu durumlarda gizlice araya sızdığına inanıyorum. Ve bu durum, bizim durumumuzun tam tersi.



Kim olduğumuzu biliyoruz. Asıl olayımızı biliyoruz. Hem saha içinde, hem de dışında, ciddi anlamda her gün birbirimiz için en iyisini istiyoruz. Birbirimizi kıskanmıyoruz. Bence bunu saygıyla da bir araya getirince, limitsiz gibi oluyoruz."



"BİZİM GİBİ İKİ ADAM OLUNCA..."



Davis, geçtiğimiz Haziran ayında takas olduğunda kıskançlık endişelerinin "aklımdan hiç geçmediğini" söyledi:



"Ben onu kıskanmıyorum, o da beni kıskanmıyor. Sanırım sahada bu belli oluyor. Açıkçası, aynı takımda iki alfa erkeği olduğunda, senin de (LeBron'a diyor) söylediğin gibi kıskançlık araya sızabiliyor. Ama bence bizim gibi, oldukça özverili ve çok kazanmak isteyen iki adam olduğunda, geri kalan her şey önemsiz oluyor ve işler kendi kendine yürüyor. Kıskançlık, bu takımda hiç kimsenin duyguları arasında olmamıştır."



"BİRBİRİMİZİ SORUMLU TUTUYORUZ"



James ve Davis, zaman içinde ortak bir zemin buldular. Dünkü basın toplantısında James, oyununu şöyle anlattı:



"Hücumda veya savunmada zayıf bir noktam yok. Savunmayı okuduğumda, bu durumdan faydalanabiliyorum. Kendimi başarılı bir konuma yerleştirebiliyorum."



Bununla birlikte, Davis konuştuğunda, kendisinin James'in kusurlarını belirtme özgürlüğüne sahip olduğunu belirtti:



"Birbirimizi sorumlu tutuyoruz. Maç kasedi izlediğimizde veya hatta maçın kendisinde, yanlış bir şey yaptıysam, bana söylüyor. Ben de ona aynı şekilde. Sanırım işe yarayan şey de bu, savunmayı okuma ve gerekeni yapma konusunda birbirimize güveniyoruz. Birbirimizle konuşabiliyoruz."



"TEK KISKANDIĞIM ŞEY, YÜZÜĞÜ OLMASI!"



Davis, James'le ilgili kıskandığı tek bir şeyin olduğunu ise şu şekilde kabul etti:



"Yüzüğü var. Umarım bunu daha fazla kıskanmam gerekmez. Ben de bir yüzük istiyorum ve onda üç tane var. Kıskanacağım kesin olan tek şey bu olurdu sanırım."



