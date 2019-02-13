LeBron: "All-Star arasında üstümüzdeki basıncı azaltmalıyız"

LeBron James, takımının All-Star arasında "üstündeki basıncı azaltması" gerektiğini söyledi.
Los Angeles Lakers, geçtiğimiz Salı günü All-Star tatiline girdi ve 7 Kasım'dan bu yana, Atlanta Hawks'a 117-113 kaybettikten sonra sezonda ilk kez .500'ün altına düştü.
28-29 serisindeki Lakers, Batı Konferansı'ndaki son play-off sırası için, Sacramento Kings'in 2.5 galibiyet gerisinde bulunuyor. James'in, 2003-04'te çaylak sezonundayken Cleveland Cavaliers'ın sezonu 35-47 tamamlamasından bu yana, ilk kez bir takımı sezonun bu noktasında .500 altına düşmüş durumda.
LeBron'un açıklamaları şu şekildeydi: "Bu bizim için zorlu bir mağlubiyet oldu. Oyunun tüm yönleriyle tutarlı değildik. Hem hücumda, hem de savunmada maç başında birçok fırsatı değerlendiremedik. Üçüncü çeyrekte de aynı şekilde böyleydik. Son zamanlarda olduğu gibi yine kendimizi yokuşa sürdük. Çok daha iyi olmamız gerekiyor." "Biraz basıncı azaltıp, oyundan biraz uzaklaşmalısınız. Bu adamlar benden çok daha fazla zamana sahip olacaklar. Ben iki gün içinde tekrar burada olacağım (All-Star maçı öncesi ailesiyle ufak bir tatile çıkacak). Ama tazelenip, mental olarak toparlanıp, vücudu hazır tutmak gerekiyor. Playofflara katılacağımıza dair hevesle dönmemiz gerekiyor."