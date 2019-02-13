LeBron: "All-Star arasında üstümüzdeki basıncı azaltmalıyız"

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LeBron James, takımının All-Star arasında "üstündeki basıncı azaltması" gerektiğini söyledi.Los Angeles Lakers, geçtiğimiz Salı günü All-Star tatiline girdi ve 7 Kasım'dan bu yana, Atlanta Hawks'a 117-113 kaybettikten sonra sezonda ilk kez .500'ün altına düştü.28-29 serisindeki Lakers, Batı Konferansı'ndaki son play-off sırası için, Sacramento Kings'in 2.5 galibiyet gerisinde bulunuyor. James'in, 2003-04'te çaylak sezonundayken Cleveland Cavaliers'ın sezonu 35-47 tamamlamasından bu yana, ilk kez bir takımı sezonun bu noktasında .500 altına düşmüş durumda.LeBron'un açıklamaları şu şekildeydi: