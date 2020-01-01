LeBron: "AD ile en üst seviyede, birden çok kez kazanmak istiyoruz"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kendisi ve Anthony Davis'in kazanma üzerine aynı zihniyetine sahip olduklarını ve beraber Lakers'ta daha fazla şampiyonluk kazanmak istediklerini söyledi.



James, muhabirlere, Davis ile birlikte bu sezon Lakers ile "en üst seviyede kazanmak" istediklerini açıkladı:



"En üst seviyede kazanmak istiyorum ve AD de aynısını yapmak istiyor. Tarihin en iyilerinden biri olma niyetinde ve şampiyonlukların bu ligde ulaşılmak istenen ana hedef olduğunu da biliyoruz. Bir şampiyon olarak anılmak, birden fazla kez şampiyon olmak, tüm mesele bundan ibaret. Kendisinin güveni tavan yapmış durumda ve bizler de takım arkadaşları olarak bu güvenin daha da artması için ona yardımcı olmalıyız."



"BU BİR MARATON, SPRİNT DEĞİL"



James, sezonun son şampiyon ekip için bir 'sprint' olmadığını söyledi ve Lakers'ı bir 'maraton takımı' olarak nitelendirdi:



"Vücudumu dinleyeceğim. Bana hangi noktada olduğumu söyleyecektir. Zaten bu şekilde yapılmalı. Biz bir maraton takımıyız. Sprint yapmamamız gerektiğini anlıyoruz, ancak her gün daha da iyi olmak istiyoruz."



Lakers hazırlık maçları dönemini kusursuz bir şekilde (4-0) kapatmıştı ve şimdi de gözlerini Salı günkü sezon açılışında oynayacakları LA Clippers maçına dikmiş durumda.



