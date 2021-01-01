LeBron'a göre bu üç oyuncu, en çok öne çıkanlar oldu!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, şu ana kadar Lakers antrenmanlarında öne çıkan üç oyuncunun kimler olduğunu söyledi.



Lakers koçluk kadrosunun büyük bir görevinin, kadroya yeni katılan 12 oyuncuyu takıma entegre ederek yeni sistemi öğretmeye çalışmak olduğu biliniyor.



Lakin bazı oyuncular, diğerlerinden daha hızlı uyum sağlamayı başarmış durumda.



LeBron, bu oyuncuların hangileri olduğu sorulduğunda, muhabirlere şu yanıtı verdi:



"K-Nunn (Kendrick Nunn), Baze (Kent Bazemore) ve DJ (DeAndre Jordan) diyebilirim. Bazı şeyleri öğrendiler. Tabii ki, (Rajon) Rondo ve Dwight (Howard) sistemimizi biraz biliyorlar. Yani söylemeye gerek yok.



Bana kalırsa Baze, K-Nunn ve DJ gerçekten iyiler ama sistemimizi de oldukça hızlı öğreniyorlar. Bu harika bir durum."



