LeBron: "7. maça odaklıyım, Cavs'deki geleceğime değil"

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Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, bu Pazar oynayacağı playoff ilk turu 7. maçını kaybetmesi durumunda, Cavs formasıyla oynayacağı son maç olması ihtimaline değil, sezonunun sona erme ihtimaline odaklandığını söyledi.Muhabir, kendisine Cleveland'daki 11 yıllık görev süresinin sona erebileceğini düşünüp düşünmediğini ve sezonu bittiğinde başka bir takıma gidip gitmeyeceği hakkında soru yönelttiğinde, LeBron'un yanıtı şu oldu:Playoffta oynadığı 6 maçta LeBron, 32.7 sayı, 10.3 ribaund ve 7.8 asist ortalama yakalıyor.