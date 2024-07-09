Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, takımın bu yaz serbest oyuncu alma fırsatını kaçırmasına rağmen, kariyerindeki beşinci şampiyonluğu için rekabet etmeye odaklandığını söyledi.



39 yaşındaki James, takımın geçmişi ve bugünüyle ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bunu daha önce de başardık. Ben ve Anthony Davis, bu uğurda her gün kendini adayan iki oyuncuyuz. Mükemmelliğe ulaşmaya ve kazanmaya son derece kararlıyız. Ve kendimizi bu başarıya ulaşabileceğimiz bir konuma getireceğimize inancımız da her zaman çok yüksek."



Lakers, 2020'de şampiyonluk kazandığından beri başka bir şampiyonluk elde etme yolunda yetersiz kalmıştı. Takımın o zamandan beri geldiği en üst nokta, 2023'teki Batı Konferansı finalleriydi fakat sezonu o yıl şampiyonluğu kazanmış olan Denver Nuggets tarafından kısa kesilmişti. Lakers ekibi, geçtiğimiz sezon ilk turda da aynı takıma elenmişti.



James bu yaz 101,3 milyon dolar değerinde iki yıllık bir anlaşma karşılığında Lakers'ta kalarak, ayrıca takımın NBA'in yeni toplu iş sözleşmesinin ikinci apronu altında kalmasına yardımcı olmuştu.



Lakers'ın yıldızı, takımın Klay Thompson, James Harden, Jonas Valanciunas ve DeMar DeRozan gibi maaş kesintisi yapmaya istekli olduğu "etkili oyuncu" ile sözleşme imzalamayı kaçırmasına rağmen, bu kesintiyi yapmayı tercih etmişti.





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