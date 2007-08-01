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LeBron, 37 yaşında 37.000 sayıya ulaştı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, New Orleans Pelicans'a karşı oynadığı maçın ikinci çeyreğinde bulduğu üçlük isabetiyle, NBA tarihinde 37 bin sayıya ulaşan ikinci oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, New Orleans Pelicans'a karşı oynadığı maçın ikinci çeyreğinde bulduğu üçlük isabetiyle, NBA tarihinde 37 bin sayıya ulaşan ikinci oyuncu oldu.

Bu başarıya ulaşan diğer tek oyuncu, 20 sezonluk Hall of Fame kariyerini 38.387 sayıyla tamamlayan eski Lakers yıldızı Kareem Abdul-Jabbar'dı.

37 yaşındaki James, maç başına ortalama 30 sayı attığı 2007-08 sezonundan bu yana en verimli skor sezonlarından birini geçiriyor ve bu yıl 30.0 sayı, 8.2 ribaund ve 6.3 asist ortalamalarına sahip.


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