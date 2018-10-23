LeBron, 0-3 başlangıcı büyütmüyor: "Bu uzun bir süreç"

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LeBron James, Los Angeles Lakers'ın bu sabaha karşı San Antonio Spurs'e karşı aldığı 143-142'lik yenilgi sonrası, takımın sezona kötü başlamasını umursamadığını söyledi."Kendini nasıl bir şeyin içine soktuğunu bildiğini" söyleyen LeBron, maç sonrasında şu açıklamaları yaptı:LeBron, bir uzatma periyodu oynanarak biten karşılaşmada kritik iki serbest atış kaçırmış, fakat maçı 32 sayı, 14 asist ve 8 ribaundla tamamlamıştı.