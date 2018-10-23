LeBron, 0-3 başlangıcı büyütmüyor: "Bu uzun bir süreç"

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın bu sabaha karşı San Antonio Spurs'e karşı aldığı 143-142'lik yenilgi sonrası, takımın sezona kötü başlamasını umursamadığını söyledi.
"Kendini nasıl bir şeyin içine soktuğunu bildiğini" söyleyen LeBron, maç sonrasında şu açıklamaları yaptı: "Zor bir durum değil. Nasıl bir şeyin içine kendimi soktuğumu biliyorum. Bu bir süreç ve anlıyorum. Düzelecek de. Buraya gelirken sezona başlar başlamaz fırtına gibi eseceğimizi düşünerek gelmedim. Daha iyi olmaya devam edeceğiz. Şu anda ilerlediğimiz yön güzel. Tabii sonuçlar galibiyete henüz dönüşmüyor ama bu çok uzun bir süreç."
LeBron, bir uzatma periyodu oynanarak biten karşılaşmada kritik iki serbest atış kaçırmış, fakat maçı 32 sayı, 14 asist ve 8 ribaundla tamamlamıştı.