"LeBron, 22 Aralık'a başlangıçta karşıydı, sonra duruşunu değiştirdi" iddiası

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, 22 Aralık olan sezon başlangıç tarihine önceden karşı çıkmış olsa da, sonradan duruşunu değiştirmiş olduğu söylendi.



LeBron!un başlangıçta NBA'in 2020-21 sezonuna 22 Aralık'ta başlama arzusuna direnirken, sonrasında lig ve oyuncular için daha büyük finansal iyilik yapacağından ötürü, bunu kabul ettiği açıklandı.



ESPN'den Brian Windhorst, kendi podcast'i The Hoop Collective'de konuyla ilgili şunları söyledi:



"Bana LeBron'un başlangıçta buna karşı çıktığı, ve daha sonra duruşunu değiştirdiği söylendi. 'Rutinimi değiştirmem gerekse de ve kısa ölü sezondan ötürü memnun olmasam da, sezonun 22 Aralık'ta başlaması konusunda sorunum yok, çünkü iş için en iyisi bu.' demiş. Ama LeBron'un şu anda NBA'e para borcu var, kulağa çok delice gelse de."



James, Kutch Sports menajerlik ajansının müşterileri için ligi zorlamasından sonra, NBA'in kontratını önden ödediği birkaç oyuncudan biri olmuştu.



NBA, sezonun askıya alınması nedeniyle oyuncuların maaşlarından fazladan para kesmeye başladığında James, 2020-21 sezonundaki maaşını tam olarak almıştı.



