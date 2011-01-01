LeBron, 2011'de NFL'den teklif almış: "Katılsam, seçilirdim!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2011'de NFL takımları Dallas Cowboys ve Seattle Seahawks'tan teklifler aldığını ve bunları değerlendirmiş olması durumunda, kadroya seçilmiş olması ihtimalinden oldukça emin olduğunu söyledi.



The Athletic ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda James, şu ifadeleri kullandı:



"Takıma kesin seçilirdim. Önce denemelere katılırdım ama kesin seçilirdim. Bir şey için şansımı denemekten çekinen biri değilim, yani Cowboys veya Seahawks için denemelere katılmak durumunda kalsaydım, katılırdım ama seçilirdim de. Futbol sahasında yapabileceklerimi biliyorum çünkü. Özellikle de o yaşta."



James, yıllar öncesinde Cowboys ekibinin büyük bir hayranı olduğunu belirtmişti.



