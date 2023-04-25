Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Memphis Grizzlies'e karşı dün gece oynadığı playoff ilk turunun 4. maçında 20 ribaund alarak, kariyer rekorunu kırmayı başardı.



Maçı 0.8 saniye kala uzatmaya götürmüş olan James, toplamda kaydettiği 22 sayıyla Lakers'ın Grizzlies'i 117-111 yenerek playoff ilk turunda 3-1 öne geçmesini sağladı.



Kariyerinin 270. playoff maçında kırdığı rekora 20 ribaund ile ulaşmış olan LeBron, 2004'te Shaquille O'Neal'dan bu yana bir playoff maçında 20 sayı ve 20 ribaund barajını geçen ilk Lakers oyuncusu olma başarısını da gösterdi.



James ayrıca, normal sezon ve playofflar da dahil olmak üzere 20-20 barajını geçen en yaşlı oyuncu (38 yaş, 115 gün) da oldu.





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