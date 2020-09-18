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LeBron, 16. kez All-NBA kadrosuna girmesiyle ilgili konuştu

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, 16'ncı kez All-NBA kadrosuna seçilerek, NBA tarihinde rekor kırması konusundan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, 16'ncı kez All-NBA kadrosuna seçilerek, NBA tarihinde rekor kırması konusundan bahsetti.

Bir video konferansında LeBron, Sports Illustrated'a başarısı ile ilgili şunları söyledi:

"Gerçekten mutluyum. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Vücuduma bakabilecek, vücudumu henüz gençken ulaşabileceğimi düşünmediğim zamanlarda olabilecek sınırlara zorlayabilecek kadar şanslıydım. Bu ligde yapabileceklerime asla bir tavan koymadım. Sanırım kendimle gurur duyduğum şeylerden biri de, takım arkadaşlarım için müsait olmak. Bu, şimdi oturup, şu anda konuştuğumuz şeyi konuşmamızı sağladı."


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