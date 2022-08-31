Leandro Paredes resmen Juventus'a gitti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, Juventus'a kiralandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Leandro Paredes resmen Juventus'a gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2022 19:11
Avrupa'da transfer dönemininin sonu yaklaşırken, üst üste transferler açıklanmaya devam ediyor.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'in, Serie A ekiplerinden Juventus'a kiralandığı açıklandı.

Paris ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Juventus'a kiralandığı belirtilirken, "Paris Saint-Germain, Leandro Paredes'e yeni renleriyle başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında Zenit'ten PSG'ye transfer olan Paredes, Fransız ekibiyle çıktığı 117 resmi maçta 4 gol 9 asistlik performans sergiledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ