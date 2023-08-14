Leandro Paredes imzayı atıyor!

Roma, Leandro Paredes'in transferi için Paris Saint-Germain ile 4 milyon euro'nun biraz üzerinde bir bedelle anlaşma sağladı. Arjantinli oyuncu, İtalya'ya gidecek ve ardından eski takımı Roma ile sözleşme imzalayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Leandro Paredes imzayı atıyor!
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14 Ağustos 2023 18:34
Paris Saint-Germain forması giyen ve uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes'in yeni takımı belli oldu.

ROMA'NIN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Roma, transfer için Paris Saint-Germain ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İtalyan ekibinin, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için 4 milyon biraz üzerinde bir bonservis ödeyeceği belirtildi.

İMZAYI ATMAYA GİDİYOR

Paredes'in İtalya'ya gideceği ve ardından eski takımı Roma ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Arjantinli futbolcunun sözleşmesinin 2 yıl olacağı ve ayrıca kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin yer alacağı ifade edildi.

Kariyerinde daha önce Roma forması giyen Paredes, İtalyan temsilcisinde 54 maçta sahaya çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.

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