Paris Saint-Germain forması giyen ve uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes'in yeni takımı belli oldu.
ROMA'NIN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Roma, transfer için Paris Saint-Germain ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İtalyan ekibinin, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için 4 milyon biraz üzerinde bir bonservis ödeyeceği belirtildi.
İMZAYI ATMAYA GİDİYOR
Paredes'in İtalya'ya gideceği ve ardından eski takımı Roma ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Arjantinli futbolcunun sözleşmesinin 2 yıl olacağı ve ayrıca kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin yer alacağı ifade edildi.
Kariyerinde daha önce Roma forması giyen Paredes, İtalyan temsilcisinde 54 maçta sahaya çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
LEANDRO PAREDES KİMDİR?
Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.
ROMA'NIN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Roma, transfer için Paris Saint-Germain ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İtalyan ekibinin, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için 4 milyon biraz üzerinde bir bonservis ödeyeceği belirtildi.
İMZAYI ATMAYA GİDİYOR
Paredes'in İtalya'ya gideceği ve ardından eski takımı Roma ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Arjantinli futbolcunun sözleşmesinin 2 yıl olacağı ve ayrıca kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin yer alacağı ifade edildi.
Kariyerinde daha önce Roma forması giyen Paredes, İtalyan temsilcisinde 54 maçta sahaya çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
LEANDRO PAREDES KİMDİR?
Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.