Leandro Kappel: "Son pozisyon net penaltıydı"

Altay'da Leandro Kappel Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leandro Kappel: 'Son pozisyon net penaltıydı'
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19 Şubat 2022 21:47
Altaylı furbolcu Leandro Kappel Beşiktaş'a mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

Leandro Kappelyaptığı açıklamada, "Tabii ki burada, hocamızın verdiği görevleri yapmaya çalıştık. Pozisyon yakaladık, fırsatlar elimize geçti. Şanssızlık vardı. Son dakikada olan pozisyon net penaltıydı, o verilse belki buradan bir puanla döneceğiz." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Kafamızı dik tutacağız. Zor bir pozisyondayız, bu pozisyondan sadece yukarı çıkarak çıkarabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

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